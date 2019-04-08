2019-04-08T20:13:13+03:00
Общество

«Прежде чем требовать, нужно подать пример»: В Челябинской области учитель сдал ЕГЭ наравне с учениками и набрал 100 баллов

Так он решил мотивировать выпускников
Валентина ВАГАНОВА
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Досрочный этап ЕГЭ подходит к завершению. Последний резервный день состоится 10 апреля.Досрочный этап ЕГЭ подходит к завершению. Последний резервный день состоится 10 апреля.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На Южном Урале подвели результаты досрочных ЕГЭ по химии, истории и математике. И снова один из участников набрал 100 баллов. Максимум за тест получил Александр Задорин, преподаватель химии и математики в лицее №23 Озерска. Об этом рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

Александр окончил школу еще в 2007 году. В свое время сдал химию на 86 баллов. Снова сдать выпускной экзамен он решил, чтобы освежить организационные моменты, повысить авторитет у учеников и мотивировать их.

— Чтобы иметь моральное право требовать со своих учеников досконального знания всех тем, нужно самому подать пример, сдав по-честному настоящий экзамен. Надеюсь, что теперь у моих учеников будет еще больше доверия моим словам, — считает преподаватель.

Напомним, первой стобалльницей в этом году стала Анна Плоцинская, получившая максимальный балл по литературе.

Досрочный этап ЕГЭ подходит к завершению. Последний резервный день состоится 10 апреля. В этот день пройдут экзамены по русскому языку и математике базового и профильного уровней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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