2019-04-09T21:38:02+03:00
Спорт

Стало известно имя нового начальника спортуправления Челябинска

Исполнять обязанности главного спортивного босса вместо Евгения Иванова будет его зам Максим Клещевников
Алексей МИКУШИН
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Максим Клещевников. Фото: Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города ЧелябинскаМаксим Клещевников. Фото: Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска
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Недавние перестановки в ХК «Трактор» отразились и на руководстве администрации столицы Южного Урала. Новый директор клуба Борис Видгоф заявил о том, что начальник челябинского городского спортуправления Евгений Иванов вошел в состав руководства команды.

В интервью «Комсомольской правде»-Челябинск» Евгений Иванов рассказал, что он решил оставить пост начальника спортуправления и переходит работать в дирекцию ХК «Трактор» (по неподтвержденной информации он станет генеральным менеджером клуба).

— Официально эту информацию мы подготовим и озвучим до конца недели, — отметил Евгений Иванов.

Начальник горспортуправления, проработавший на этом месте почти 10 лет, также сообщил о том, что его должность к качестве исполняющего обязанности займет заместитель Максим Клещевников.

Отметим, что на чиновничье кресло претендовали минимум четверо человек, но по разным причинам отказались от этой должности. Ранее Евгений Иванов также долгое время работал директором хоккейной спортшколы «Трактор».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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