2019-04-11T12:09:51+03:00
Общество

Управляющая компания из Челябинской области присвоила 65 млн рублей, собранных за коммуналку

Руководителя оштрафовали на 25 тысяч
Лидия ПЕСКОВА
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Деньги, собранные за тепло и за воду, не доходили до поставщиков.Деньги, собранные за тепло и за воду, не доходили до поставщиков.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Прокуратура нашла серьезные нарушения в работе управляющей компании «Гермес» из закрытого городка Трехгорный, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

— На начало 2019 года управляющая компания задолжала ресурсоснабжающим организациям свыше 65 миллионов рублей. В течение 2018 года «Гермес» не перечислял денежные средства, собранные у населения за тепло и воду, в необходимом для выполнения договорных обязательств размере, — замечают в пресс-службе.

На руководителя УК «Гермес» завели административное дело по статье «нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами». Мировой суд оштрафовал бизнесмена на 25 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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