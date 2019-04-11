Управляющая компания из Челябинской области присвоила 65 млн рублей, собранных за коммуналку
Прокуратура нашла серьезные нарушения в работе управляющей компании «Гермес» из закрытого городка Трехгорный, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
— На начало 2019 года управляющая компания задолжала ресурсоснабжающим организациям свыше 65 миллионов рублей. В течение 2018 года «Гермес» не перечислял денежные средства, собранные у населения за тепло и воду, в необходимом для выполнения договорных обязательств размере, — замечают в пресс-службе.
На руководителя УК «Гермес» завели административное дело по статье «нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами». Мировой суд оштрафовал бизнесмена на 25 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU