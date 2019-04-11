2019-04-11T16:44:25+03:00
Общество

Шестерых детей вытащили из горящего дома проходившие мимо подростки в Челябинской области

Они спасли ребят до приезда пожарных
Лидия ПЕСКОВА
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Всем героям по 17 лет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.Всем героям по 17 лет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
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В понедельник, 8 апреля, трое парней, гулявших по селу Красносельское, что в Увельском районе, заметили, что горит частный дом. Из окна одной комнаты кричали дети. Товарищи поспешили на помощь и спасли от гибели шестерых ребятишек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

— У дома горела веранда из дерева, а из-под крыши шел густой дым. В комнате, где находились ребята, было трудно дышать. Старшая девочка, 13-летняя Люба, выбралась через окно самостоятельно, а остальных детей вытащили подоспевшие Виталий, Евгений и Данила, — рассказывают в МЧС.

Выход из дома был отрезан огнем. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

Выход из дома был отрезан огнем. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

Девочки 2006, 2009, 2011, 2013, 2015 годов рождения, а также годовалый мальчик оказались спасены из огненной ловушки.

Юных героев намерены поощрить в пожарной части. Товарищам по 17 лет. Евгений Никулин воспитывался в детском доме Южноуральска, а сейчас учится на электрогазосварщика. Данила Мартынюк — ученик 9А класса школы №9 Красногорска. Виталий Анашкин окончил 9 классов и готовится к осеннему призыву в армию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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