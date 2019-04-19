Из табора — в колонию. В Челябинске цыганка нарвалась на «тайного покупателя»

СЕГОДНЯ 04:05 2019-04-19T04:18:49+03:00

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На скамье подсудимых в Челябинском областном суде — 40-летняя цыганка, жительница Челябинска. Она торговала наркотиками.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в марте прошлого года цыганка купила 9,67 граммов наркотического средства — карфентанила. У себя дома она расфасовала зелье на дозы и сбыла через «закладку» В Курчатовском районе.

Через два дня, уже в Калининском районе. Она таким же способом сбыла еще 2,94 грамма наркотика. «Покупателем» был один и тот же оперативник, он работал в рамках розыскного мероприятия под наблюдением полицейских. Наркоторговку взяли с поличным. В ее квартире найден третий сверток с наркотиком массой 1,85 граммов. Партия была расфасована для закладки.

За решетку цыганка идет не впервые: она уже сидела за мошенничество.

По приговору Челябинского областного суда обвиняемая проведет 13 лет в колонии. Она обязана выплатить штраф в 150 тыс руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU