Из табора — в колонию. В Челябинске цыганка нарвалась на «тайного покупателя»
На скамье подсудимых в Челябинском областном суде — 40-летняя цыганка, жительница Челябинска. Она торговала наркотиками.
Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в марте прошлого года цыганка купила 9,67 граммов наркотического средства — карфентанила. У себя дома она расфасовала зелье на дозы и сбыла через «закладку» В Курчатовском районе.
Через два дня, уже в Калининском районе. Она таким же способом сбыла еще 2,94 грамма наркотика. «Покупателем» был один и тот же оперативник, он работал в рамках розыскного мероприятия под наблюдением полицейских. Наркоторговку взяли с поличным. В ее квартире найден третий сверток с наркотиком массой 1,85 граммов. Партия была расфасована для закладки.
За решетку цыганка идет не впервые: она уже сидела за мошенничество.
По приговору Челябинского областного суда обвиняемая проведет 13 лет в колонии. Она обязана выплатить штраф в 150 тыс руб.
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ИСТОЧНИК KP.RU