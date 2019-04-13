2019-04-13T18:40:08+03:00
Общество

Детей попросили притвориться инвалидами на спортплощадке в Челябинской области

Чтобы сделать фотоотчет
Ирина КАРЕЛИНА
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На спортплощадке было много детей в инвалидной коляске. Как оказалось, здоровых. Фото: vk.com/magnitkacityНа спортплощадке было много детей в инвалидной коляске. Как оказалось, здоровых. Фото: vk.com/magnitkacity
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Житель Магнитогорска заметил в скейт-парке около центрального стадиона много детей на инвалидных колясках. Порадовался: наконец-то ребятам с ограниченными физическими возможностями есть, где погулять. Ведь тут для них сделали специальные элементы. Какого же было его удивление, когда эти дети встали с колясок и пошли своими ногами. И это не чудо массового исцеления!

— Друзья, я в шоке! Они покатались, им раздали грамоты, сфоткали, иииииии... Тут они все встают с колясок и откатывают их к Газели! Дети оказались здоровые. Парень, грузивший коляски, пояснил. Мол, за деньги, выделенные на воркаут-площадку, нужно отчитаться фотоотчетом. Там построены элементы для инвалидов, а инвалиды ехать не хотят. Поэтому и решили попросить мальчишек подростков сыграть инвалидов, скорее всего за символическую плату! Сколько можно дурачит людей? Ничего святого! — написал горожанин в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK.

Коляски погрузили, "инвалиды" пошли пешком... Фото: vk.com/magnitkacity

Коляски погрузили, "инвалиды" пошли пешком... Фото: vk.com/magnitkacity

Пользователи соцсети назвали такую акцию показухой. Впрочем, многие отметили, что фотоотчет — дело десятое. Главное, что сделали хорошую спортивную площадку!

— Данное мероприятие проводилось по просьбе инвалидов, которые сами предоставили свои коляски ребятам, — пояснила одна из организаторов Кристина Сухорукова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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