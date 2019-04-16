Несколько автомобилей заправили водой на АЗС в Магнитогорске
Инцидент произошел 15 апреля на одной из автоматических АЗС города. Сразу несколько водителей пожаловались в социальных сетях на качество бензина. После заправки они не смогли доехать до дома. Кто-то встал через 100 метров, а кто-то вообще не смог завестись.
— После заправки машина начала дергаться и заглохла на въезде во двор. Добрые люди дотолкали меня до обочины, — пишет в группе «На дорогах Магнитки « жительница Магнитогорска Химматова.
В поисках поломки автовладельцы проверили топливо в бензобаках. Обычной воды там оказалось больше, чем бензина.
Руководство компании уже извинилось перед пострадавшими. В компании объяснили, что причиной инцидента стали грунтовые воды, которые попали в резервуар с горючим после обильного дождя и снегопада. В АЗС заверили, что полностью возместят ущерб.
В настоящее время резервуар почистили и залили в него новое топливо.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU