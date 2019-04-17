В Магнитогорске водитель маршрутки нашел четырехлетнюю пассажирку, чтобы вернуть ее игрушки

СЕГОДНЯ 04:14 2019-04-17T04:14:55+03:00

Малышка с мамой две недели назад забыли у него в машине сумку

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Эта добрая история произошла в Магнитогорске. Обычно Нина Нагимова ездит на автомобиле. Но в этот раз, забрав из детского сада свою четырехлетнюю дочку, они поехали на маршрутном такси № 39. Сели на ул. Московской, а вышли на ул. Бориса Ручьева.

— Сумку забыла! — спохватилась малышка.

Она всегда брала с собой маленькую сумочку с любимыми игрушками. И та осталась в салоне маршрутки. Девочка долго вспоминала про своих пони и собачек. Переживала, как же там без нее ее маленькие питомцы.

Прошло две недели. 16 апреля вечером Нина с дочкой как обычно вышли из садика и сели в свою машину. Вдруг из стоявшей рядом маршрутки выбежал водитель и помахал их забытой сумочкой.

Вот эту сумочку с игрушками и варежкой девочка забыла в маршрутке. Фото: Нина Нагимова.

— Вы это у меня оставили. Ребенок, наверное, плачет, — сказал мужчина, протягивая находку.

Маленькая хозяйка была счастлива. Но как же водитель маршрутки нашел ее?

— Когда мы с ним ехали, он спросил, почему мы через весь город в садик ребенка возим. Я ответила, что работаю там, поэтому нам так удобнее. Может, он просто увидел нас, когда мы выходили из садика, и остановился. А, может, специально приехал и стоял ждал. Не знаю, не спросила, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск» Нина Нагимова. — Даже имени его не узнала, торопилась. Мы сказали «спасибо» и поехали. Я потом только подумала, что, может, надо было отблагодарить еще как-то. Спасибо огромнейшее этому водителю! Быть может, он прочитает тут. Да, есть еще добрые люди! Побольше бы таких.

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ИСТОЧНИК KP.RU