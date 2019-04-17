2019-04-17T05:00:16+03:00
Общество

ФАС проверит предложение «брать в рот» от кафе из Челябинска

Пока никаких санкций к «креативному» кафе не применяют
Андрей АБРАМОВ
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Антимонопольная служба Челябинской области изучает рекламу одного из кафе быстрого питания в ТРК «Родник». С рекламных листовок заведение предлагает посетителям: «Соси сколько хочешь», «Бери в рот за «копейки». При этом рядом с фразой изображена девушка, кусающая бургер или пьющая газировку. Некоторые горожане возмутились подобной двусмысленности.

— В интернете распространяется реклама кафе быстрого питания, возмутившая жителей Челябинска. Мы устанавливаем места и способы размещения данной информации, а также ее рекламодателя и рекламораспространителя. Ведомство изучает соответствие указанной рекламной информации требованиям закона, — сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Отметим, что штрафы за непристойную рекламу довольно солидные. Однако для небольших ИП их часто не назначают, обходятся предупреждением. К тому же, чтобы доказать, что реклама нарушает закон, нужно провести экспертизы, собрать совет при УФАС и только потом вынести решение. При этом рекламодатель всегда может пойти в суд и отвоевать право распространять именно такую рекламу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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