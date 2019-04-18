2019-04-18T04:55:17+03:00
Общество

Один из крупнейших вузов Челябинска выбирает нового ректора

Тайное голосование может состояться летом
Лидия ПЕСКОВА
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Пять человек претендуют на должность ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ), сообщает пресс-служба вуза.

Среди претендентов на кресло руководителя университета два преподавателя ЮУрГУ. Это профессор кафедры «Современные образовательные технологии» Владимир Базелюк и заместитель проректора по учебной работе университета Марина Потапова. Также на должность претендуют проректор по учебной работе ЮУрГГПУ Нина Корнещук, исполняющая обязанности ректора Татьяна Чумаченко и заведующий кафедрой политических наук УрФУ Илья Левченко.

Аттестация кандидатов пройдет в Министерстве образования и науки России с 6 по 15 мая. После этого будет назначена дата проведения выборов ректора.

Напомним, в конце марта еще один крупный челябинский вуз — ЧелГУполучил нового руководителя. Тайным голосованием ректором выбрали декана физического факультета ЧелГУ, доктора физико-математических наук Сергея Таскаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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