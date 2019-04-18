2019-04-18T09:25:07+03:00
Общество

Причины аварии, в которой жители Челябинска обожгли ноги, расследует Ростехнадзор

А испытания теплотрасс продолжаются
Лидия ПЕСКОВА
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На месте аварии было жарко, как в бане. Фото: "Регион-74".На месте аварии было жарко, как в бане. Фото: "Регион-74".
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Уральское управление Ростехнадзора изучает причины коммунальной аварии на перекрестке улиц Братьев Кашириных и 40 лет Победы в Челябинске, сообщает пресс-служба ведомства.

Прорыв трубы диаметром 700 мм во время плановых испытаний «УСТЭК-Челябинск» вечером 16 апреля привел к масштабному отключению жилых домов от тепла, а также к подтоплению нескольких улиц. В результате коммунального ЧП без теплоснабжения и горячего водоснабжения осталось 83,4 тыс. человек, а также 10 социальных объектов: три школы и семь детских садов. Пятеро случайных пешеходов обожгли ноги, ведь по газонам и тротуарам лился кипяток. Можно ли было избежать таких последствий, и должен выяснить Ростехнадзор.

А испытания теплотрасс тем временем продолжаются. В четверг, 18 апреля, до максимальной температуры нагрета вода в сетях контура ТЭЦ-4 — это Калининский и Центральный районы. 23 апреля испытают сети ТЭЦ-2. Это Тракторозаводский, Калининский, Ленинский и Центральный районы города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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