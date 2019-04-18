ВТБ финансирует крупнейшего производителя алюминия в Таджикистане
Банк ВТБ и Государственное унитарное предприятие «Таджикская алюминиевая компания» (ГУП «ТАЛКО») подписали соглашение о сотрудничестве в области алюминиевой промышленности в рамках двусторонней встречи президентов России и Таджикистана.
Подписи под документом поставили Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ, и Шерали Кабир, председатель совета директоров ГУП «ТАЛКО». В соответствии с соглашением ВТБ выступит долгосрочным финансовым партнером при поставках глинозема, основного сырья для производства алюминия, в Таджикистан. Объем поставок составит до 200 тысяч тонн в год.
ВТБ также рассматривает возможность участия в подготовке и реализации проекта по модернизации производства ГУП «ТАЛКО».
Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ, отметил, что данный проект является не только значимой инвестицией для банка, но и важным шагом в расширении сотрудничества между Россией и Таджикистаном в товарно-сырьевом секторе.
ИСТОЧНИК KP.RU