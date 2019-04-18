ВТБ финансирует крупнейшего производителя алюминия в Таджикистане

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-18T10:52:54+03:00

Проект является не только значимой инвестицией для банка, но и важным шагом в расширении сотрудничества между государствами

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Банк ВТБ и Государственное унитарное предприятие «Таджикская алюминиевая компания» (ГУП «ТАЛКО») подписали соглашение о сотрудничестве в области алюминиевой промышленности в рамках двусторонней встречи президентов России и Таджикистана.

Подписи под документом поставили Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ, и Шерали Кабир, председатель совета директоров ГУП «ТАЛКО». В соответствии с соглашением ВТБ выступит долгосрочным финансовым партнером при поставках глинозема, основного сырья для производства алюминия, в Таджикистан. Объем поставок составит до 200 тысяч тонн в год.

ВТБ также рассматривает возможность участия в подготовке и реализации проекта по модернизации производства ГУП «ТАЛКО».

Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ, отметил, что данный проект является не только значимой инвестицией для банка, но и важным шагом в расширении сотрудничества между Россией и Таджикистаном в товарно-сырьевом секторе.

ИСТОЧНИК KP.RU