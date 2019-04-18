2019-04-18T11:40:27+03:00
Происшествия

Утечка газа спровоцировала большой пожар на крупнейшем челябинском заводе

Огонь тушили всю ночь
Сергей УФИМЦЕВ
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Ночной пожар потушили к 4 часам утра. Фото: Артем КИЛЬКИН.Ночной пожар потушили к 4 часам утра. Фото: Артем КИЛЬКИН.
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Пожар в цехе Челябинского металлургического комбината случился в ночь на 18 апреля. Сигнал на пульт «01» поступил в 23:15. Сначала огонь тушила местная пожарная служба, но вскоре ей на помощь подоспели бригады МЧС.

Оказалось, пожар начался из-за утечки газа. Разгерметизировался сварной шов трубы. Искра, и цех вспыхнул.

— Пожару присвоили повышенный ранг опасности. Полностью возгорание ликвидировали в 4 часа утра, — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.

На ЧМК заявили, что пострадавших нет. Сейчас идет расследование аварии.

Добавим, это не первое крупное ЧП на комбинате в этом году. 13 февраля в цехе одного из крупнейших заводов Челябинска погибли два человека. Тогда из ковша разлился расплавленный металл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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