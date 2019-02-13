Пожар на ЧМК 13 февраля: два человека погибли из-за разлившегося металла

Большой пожар в цехе начался рано утром. Из ковша во время движения расплескался расплавленный металл. Вспыхнула кабина мостового крана.

ЧП случилось 13 февраля на Челябинском металлургическом комбинате. Из цеха успели эвакуироваться 16 человек. Но погибли двое — они находились в той самой загоревшейся кабине.

— Погибшие — мужчина и женщина, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

МАШИНИСТКА ПОГИБЛА НА ГЛАЗАХ У МУЖА

Спасатели уточнили, что расплавленный металл разлился на площади 150 квадратных метров. Однако угрозы распространения огня не было. К месту ЧП стянулись 16 пожарных машин. В 8:25 пламя полностью потушили.

Сотрудники ЧМК говорят, что погибшие — машинистка крана и ее стажер. Причем все это происходило на глазах у мужа машинистки — он работает в том же цехе.

— Ей было лет 40. А стажеру около 30-ти, у него ребенок маленький остался, — рассказал сотрудник комбината Владимир.

Пожар на ЧМК начался рано утром 13 февраля.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Среди работников ходит слух, что погибших на самом деле было трое. Якобы тело одного из них не могут найти. Но официально эта версия пока не подтверждается.

Сейчас на месте ЧП работают следователи. Они выясняют, как так вышло, что из ковша разлился металл и нет ли здесь вины начальства. Скорее всего, в ближайшие дни силовики возбудят уголовное дело и отвечать за гибель людей будет кто-то из руководства цеха.

— Создана комиссия по расследованию обстоятельств случившегося. Семьям погибших окажут материальную помощь, — сообщили в пресс-службе группы «Мечел», в которую входит ЧМК.

ВЕРСИЯ: ПОЖАР НАЧАЛСЯ ИЗ-ЗА ВЛАГИ В КОВШЕ

Такое бывает, когда металл заливают в непросушенный ковш, объясняют химики. Например, в нем скопились вода или остатки известкового молока. Или снег мог попасть. В результате при попадании жидкого металла вода разлагается на кислород и водород, и из-за этого происходит хлопок. То есть, в этом случае металл брызнул вверх, из-за чего и загорелась кабина крана — она находится выше ковша.

Но сотрудники комбината говорят, что все было иначе. Ковш проело, металл вылился на пол и из-за этого произошел хлопок.

СПРАВКА «КП»

Челябинский металлургический комбинат является одним из крупнейших заводов на Южном Урале. Входит в группу «Мечел». Здесь начинал карьеру экс-губернатор Челябинской области Петр Сумин (1996 — 2010 гг.). Комбинат — одно из немногих предприятий в России с правом присваивать продукции собственный индекс — ЧС (челябинская сталь).