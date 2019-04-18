Гигантский рыжий кот поймал вора в парке Челябинска

СЕГОДНЯ 13:08 2019-04-18T14:13:37+03:00

Аниматор в костюме кота задержал вора на велосипеде. Фото: кадр из видео Артура Гизамтова.

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Необычное задержание запечатлел на телефон житель Челябинска Артем Гизматов. В четверг, 18 апреля, он прогуливался по парку Гагарина. После недавнего снегопада вышло солнышко, заметно потеплело, запели птицы... Красота! Артем достал мобильный телефон. Вдруг он услышал крик девушки:

— Куда? Стой! Помогите, ловите его...

Большой кот задержал грабителя в Челябинске.

Из летнего кафе выбежала официантка и погналась за парнем на велосипеде. Очевидно, тот что-то украл. В это время по парку ходил аниматор в ростовом костюме рыжего кота. Он бросился наперерез велосипедисту, сбил его и задержал.

Все это попало на запись камеры мобильного телефона. Артем прислал видео в редакцию «Комсомолки».

— Я просто хотел снять, как здорово в парке. Не ожидал, что выйдет такой сюжет. А кот молодец! Не, ну если бы я ближе был, я бы тоже побежал, — рассказал Артем корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск».

Не исключено, что это может быть вирусная реклама.

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ИСТОЧНИК KP.RU