Гигантский рыжий кот поймал вора в парке Челябинска
Необычное задержание запечатлел на телефон житель Челябинска Артем Гизматов. В четверг, 18 апреля, он прогуливался по парку Гагарина. После недавнего снегопада вышло солнышко, заметно потеплело, запели птицы... Красота! Артем достал мобильный телефон. Вдруг он услышал крик девушки:
— Куда? Стой! Помогите, ловите его...
Большой кот задержал грабителя в Челябинске.
Из летнего кафе выбежала официантка и погналась за парнем на велосипеде. Очевидно, тот что-то украл. В это время по парку ходил аниматор в ростовом костюме рыжего кота. Он бросился наперерез велосипедисту, сбил его и задержал.
Все это попало на запись камеры мобильного телефона. Артем прислал видео в редакцию «Комсомолки».
— Я просто хотел снять, как здорово в парке. Не ожидал, что выйдет такой сюжет. А кот молодец! Не, ну если бы я ближе был, я бы тоже побежал, — рассказал Артем корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск».
Не исключено, что это может быть вирусная реклама.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU