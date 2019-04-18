Снести нельзя: Доваторский рынок переезжает на парковку «Калибра» в Челябинске
Демонтаж незаконно стоящих ларьков и стихийных рынков в Челябинске начался с перекрестка Доватора и Воровского. В начале апреля здесь разобрали знаменитый Доваторский рынок. А в четверг, 18 апреля, прогнанные с одной с насиженных торговых точек киоски начали завозить на территорию ТК «Калибр», что расположен неподалеку. Об этом газете «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщали очевидцы.
— Раньше на территории парковки стояла одна кофейня. Недавно привезли хлебный киоск. А сегодня — все остальные, — говорит жительница Челябинска Елена Майорова. — Я проходила мимо. На стремянке стоял человек и со всей дури долбил по стволу дерева. Спросила, что происходит. По-русски он говорит плохо, но ответил, что будет «восточный рынок».
Горожан беспокоит судьба деревьев. Фото: Елена Майорова.
Местные жители против такого соседства. Они не хотят смотреть из своих окон на обращенные задом киоски и мусор, без которого невозможно представить работу рынка. Также челябинцев беспокоит судьба деревьев, растущих вдоль забора «Калибра».
— Парковка, скорее всего, территория частная. Но я все-таки написала запрос в администрацию города. Прошу ответить: законна ли эта вырубка? Не опасно ли ставить киоски на автомобильной парковке, — говорит Елена Майорова.
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ИСТОЧНИК KP.RU