Пожар в челябинской «Авроре»: эвакуационные выходы были закрыты

СЕГОДНЯ 05:48 2019-04-19T05:48:56+03:00

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Точные причины вчерашнего ЧП в Ленинском районе еще не названы. Напомним, в 16.33 из отеля бизнес-центра «Аврора» позвонили пожарным и сообщили о сильном задымлении.

В это время, по словам очевидцев, люди внутри здания стали эвакуироваться: сработала пожарная сигнализация, однако запасные выходы были... закрыты! Сильно пахло горелым пластиком.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Говорят, что пожар начался на четвертом этаже. Но дольше всего спасатели работали на крыше одноэтажного пристроя. Оттуда валил черный дым. И в какой-то момент с угла пристроя выскочил огромный язык пламени.

- В 18.00 открытого горение было ликвидирована, началась проливка и разборка конструкций. К тушению было привлечено 97 человек и 29 единиц техники, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Челябинской области.

ОТ РЕДАКЦИИ

Если вам известны причины пожара и подробности этой трагедии, сообщите нам:

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/703989" frameborder="0"></iframe> Пожар в Авроре.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU