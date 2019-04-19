Причиной эвакуации «Алмаза» стал подозрительный предмет
Днем 19 апреля сотрудников и посетителей ТРК «Алмаз» в Челябинске попросили эвакуироваться. Не всех, а только той части, где находится «Лера Мерлен». Администрация потребовала отогнать машины с парковок комплекса. По предварительной информации, причиной суеты стал подозрительный предмет. Его обнаружили в строительном отделе торгового комплекса.
— Всех попросили эвакуироваться. То ли коробку, то ли пакет обнаружили, — сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск сотрудники магазина.
На месте дежурят расчет МЧС и полиция.
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ИСТОЧНИК KP.RU