Причиной эвакуации «Алмаза» стал подозрительный предмет

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-19T11:41:57+03:00

Его обнаружили в одной из частей торгового комплекса

Изменить размер текста: A A

Днем 19 апреля сотрудников и посетителей ТРК «Алмаз» в Челябинске попросили эвакуироваться. Не всех, а только той части, где находится «Лера Мерлен». Администрация потребовала отогнать машины с парковок комплекса. По предварительной информации, причиной суеты стал подозрительный предмет. Его обнаружили в строительном отделе торгового комплекса.

— Всех попросили эвакуироваться. То ли коробку, то ли пакет обнаружили, — сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск сотрудники магазина.

На месте дежурят расчет МЧС и полиция.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU