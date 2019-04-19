В Челябинске проверят все питьевые источники

СЕГОДНЯ 18:20 2019-04-19T18:20:50+03:00

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Регион получить 90 млн руб по программе «Чистая вода». Деньги нужны на реконструкции водоводов в некоторых городах и районах. Плюс, пройдет полная ревизия всех питьевых источников по соответствию нормативам качества. Об этом шла речь на экологическом форуме в Челябинске.

— Качество питьевой воды разное. Поручил провести ревизию всех источников, проверить их состояние, — сказал врио губернатора Алексей Текслер.

Кроме того, будут пересмотрены программы «экологической реабилитации» Челябинска и Магнитогорска. Они, по мнению Текслера, слабые:

— Предприятия обязаны пройти техническое перевооружение. ТЭЦ-2 в Челябинске с угля нужно переводить на газ. Предельно допустимые концентраций по некоторым опасным для здоровья человека веществам превышены, и это недопустимо. Для улучшения состояния экологии общественный транспорт нужно переводить на газ и в перспективе выводить транспортные потоки из центра города.

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ИСТОЧНИК KP.RU