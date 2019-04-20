2019-04-20T11:47:40+03:00
Общество

В центре Челябинска посадят четырех лягушек с саксофоном за 820 тысяч рублей

Общественность считает проект уродливым и необоснованно дорогим
Лидия ПЕСКОВА
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Набережная у Органного зала. Фото: "Челябинский урбанист".Набережная у Органного зала. Фото: "Челябинский урбанист".
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В Челябинске собираются облагородить пространство у Органного зала. Эскиз проекта и его стоимость не нашли одобрения у простых горожан, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

— Ой-ой! Кажется, районам раздали деньги для подготовки к саммитам, а специалистов не раздали. В закупке нет ни одной скамейки, — иронизирует челябинский урбанист Лев Владов.

Те самые лягушки. Фото: "Челябинский урбанист".

Те самые лягушки. Фото: "Челябинский урбанист".

Зато Калининский район города готов потратить четыре миллиона рублей на покупку бронзовых лягушек с саксофоном (цена композиции 820 тысяч рублей), четырех полированных камней (по 250 тысяч каждый) и огромный цветник.

— Высадка цветников — самое расточительное, чем можно заниматься при озеленении. Цветы очень дорогие и живут три месяца. В остальное время года вместо них вскапывают огромное картофельное поле — источник грязи и пыли, — критикует чиновников Владов.

Вместо клумбы челябинский урбанист советует высадить декоративные многолетники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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