В центре Челябинска посадят четырех лягушек с саксофоном за 820 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-20T11:47:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинске собираются облагородить пространство у Органного зала. Эскиз проекта и его стоимость не нашли одобрения у простых горожан, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

— Ой-ой! Кажется, районам раздали деньги для подготовки к саммитам, а специалистов не раздали. В закупке нет ни одной скамейки, — иронизирует челябинский урбанист Лев Владов.

Те самые лягушки. Фото: "Челябинский урбанист".

Зато Калининский район города готов потратить четыре миллиона рублей на покупку бронзовых лягушек с саксофоном (цена композиции 820 тысяч рублей), четырех полированных камней (по 250 тысяч каждый) и огромный цветник.

— Высадка цветников — самое расточительное, чем можно заниматься при озеленении. Цветы очень дорогие и живут три месяца. В остальное время года вместо них вскапывают огромное картофельное поле — источник грязи и пыли, — критикует чиновников Владов.

Вместо клумбы челябинский урбанист советует высадить декоративные многолетники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU