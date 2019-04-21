СК проверяет информацию о смерти ветерана возле больницы в Челябинской области

СЕГОДНЯ 18:07 2019-04-21T18:17:08+03:00

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В больнице Кизильского района скончался 95-летний ветеран. 19 апреля родственники привезли его сюда с жалобами на сердечную недостаточность. По информации местных СМИ, пенсионер умер на лавочке прямо возле больницы. Врачи отказали ему в госпитализации, потому что в больнице мест нет. При этом даже не оказали помощи.

По поводу инцидента высказались уже главврач больницы и глава района. По их словам, ветеран действительно скончался на лавочке, но не из-за бездействия медиков.

К разбирательству подключились следователи.

— Организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет проверена информация СМИ о том, что причиной смерти явилось несвоевременное оказание медицинской помощи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Следователи выяснят, как повели себя врачи и дадут правовую оценку их действиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU