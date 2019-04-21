Ко Дню Победы в Челябинске появится огромное панорамное граффити

СЕГОДНЯ 19:22 2019-04-21T19:27:27+03:00

Вот такое граффити нарисовали в рамках фестиваля в прошлом году. Фото: Тимур Абдуллаев.

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Сад Победы в Тракторозаводском районе скоро украсит гигантская картина-граффити. По словам уличных художников, площадь панорамного рисунка будет 100 квадратных метров. Нарисуют его лучшие райтеры региона.

— Граффити на тему Великой Победы мы рисуем седьмой год подряд. В этом году нам представился шанс раскрасить наш любимый Сад Победы. Большая панорамная картина появится у стелы. Она будет создаваться руками всех желающих по заранее согласованному сюжету, — рассказали в соцсетях организаторы.

Фестиваль пройдет с 4 по 9 мая. Сейчас идет набор художников и волонтеров. Подать заявку на участие можно в группе проекта.

Граффити в Саду победы будет создавать известный челябинский райтер Тимур Абдуллаев. В прошлом году он вместе с друзьями преобразил хозпостройку на Свердловском проспекте, нарисовав на ней героическую сцену боя русских солдат. Также в фестивале поучаствует райтер из Магнитогорска Михаил Котлованов. Его работы тоже известны далеко за пределами области. Пару недель назад Михаил нарисовал портрет Децла в центре своего города.

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ИСТОЧНИК KP.RU