«Ехал пьяный с корпоратива»: в Челябинской области начальник районной ГИБДД попал в ДТП
В Чебаркуле неделя началась со скандала. В ночь на 21 апреля в ДТП попал начальник местной госавтоинспекции Григорий Керусенко. Он на своей иномарке врезался в автомобиль в частном секторе. В аварии никто не пострадал, только машины разбиты.
Как рассказал журналистам народный дружинник Марат Хуснутинов, капитан полиции ехал пьяный с корпоратива. С места ДТП он попытался скрыться.
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После такого инцидента Керусенко может навсегда лишиться работы в МВД.
— Руководством назначена служебная проверка, по результатам которой, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствие с действующим законодательством. Его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
Григорий Керусенко возглавил отдел ГИБДД в начале года. До этого он был старшим следователем по расследованию ДТП. Водительский стаж полицейского — 15 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU