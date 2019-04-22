Инстадива Соня Гудим отправилась работать на стройку в микрорайоне «Парковый»

СЕГОДНЯ 09:00 2019-04-22T09:00:05+03:00

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В 50-ом микрорайоне Паркового продолжают строить новые дома. На территории уже открылись детский сад и поликлиника, через дорогу строится школа на полторы тысячи учеников. Квартиры с чистовой отделкой продаются быстро — до конца года новоселье отпразднуют 400 челябинских семей. Продолжение абмициознного проекта застройщика ЮУ КЖСИ заинтересовало популярных в Челябинске блогеров и профессиональных риелторов. Вооружившись смартфонами и касками, посетители устроили на стройплощадке инстамарафон.

Сегодня в 50 микрорайоне Паркового возводят три типа домов: это серия «97|студия+КЖСИ», «Таганай» и монолитно-каркасные. Каждый объект застройщика прошел необходимую экспертизу и аккредитован федеральными банками. По завершению строительства территорию вокруг домов обустроят детскими площадками, парковочными местами и комплексно засадят деревьями. Тротуары и входы в будущие подъезды адаптированы для инвалидов и детских колясок — домофоны занижены, лифты поднимаются с нулевого этажа.

Михаил Истомин и Соня Гудим.

Инстадива Соня Гудим в 50 микрорайоне оценила живописные виды и чистый воздух — микрорайон расположен в самой северо-западной точке города и окружен березовым лесом. Блогер Михаил Истомин проверил, из какого кирпича кладут перегородки в квартирах и сделал памятное фото в роли каменщика. Риелторы, которые первыми в Челябинске оказались на стройплощадке, поставили профессиональный «лайк» планировкам и качеству отделки. Квартиры в 50 микрорайоне застройщик сдает по принципу «заезжай и живи».

Риелторы поставили профессиональный «лайк» планировкам и качеству отделки.

Сайт микрорайона: ПАРКИ174.РФ

Телефон: +7 (351) 751-30-16

Проектные декларации — на сайте застройщика КЖСИ.РФ

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ИСТОЧНИК KP.RU