2019-04-22T13:32:04+03:00
Общество

Пожарные машины возле челябинского «Малахита» перепугали очевидцев

«Комсомолка» узнала, что происходит
Ирина ГОЛЛАЙ
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Здание окружили пожарные. Фото: читатель "КП".Здание окружили пожарные. Фото: читатель "КП".
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Днем 22 апреля отель «Малахит» в центре Челябинска окружили пожарные. Горожане, еще не забывшие, как по другую сторону Миасса пылала строительная площадка амбициозного конгресс-холла, ахнули: что случилось на этот раз?

— Проводятся учения, которые приурочены к саммитам ШОС и БРИКС. «Малахит» будет принимать гостей важного мероприятия, вот объект и решили проверить, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Учения подобного рода проводятся на объектах с массовым пребыванием людей регулярно. Устройство зданий пожарные уже изучили. Однако специалисты хотят оценить, как ведут себя постояльцы и персонал конгресс-отеля, как они взаимодействуют с другими экстренными службами города.

— Легенда учений заранее неизвестна. Где именно возник огонь, пожарные узнают только на месте. В этом и суть учений. Пожарным придется потушить огонь, эвакуировать постояльцев и персонал, а также отыскать в здании заблокированных огнем и дымом «потеряшек», — говорит Ирина Шафеева.

Конечно, не всем постояльцам захочется в этот час покидать номер. Но такие учения очень важны для будущей безопасности самих постояльцев, говорят в гарнизоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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