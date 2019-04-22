2019-04-22T18:05:44+03:00
Общество

В Челябинской области выпустят серебряную монету к инаугурации Владимира Зеленского

Она будет размером с ладонь и весом в один килограмм
Валентина ВАГАНОВА
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На монете будет барельеф президента, а с другой стороны - герб Украины и дата победы на выборах. Фото: vk.com/art_graniНа монете будет барельеф президента, а с другой стороны - герб Украины и дата победы на выборах. Фото: vk.com/art_grani
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Златоустовская компания по созданию бизнес-подарков изготовит монету с изображением нового президента Украины Владимира Зеленского. По задумке дизайнеров, изделие станет символом надежды на улучшение отношений России и Украины. Медальная монета будет размером с ладонь и весом в один килограмм. Ее отольют из серебра 925 пробы.

— В нашей компании есть традиция — увековечивать в металле важные события и выдающихся людей истории и современности. Несколько лет назад мы запустили проект, посвященный главам государств. В послужном списке, например, монета с барельефом Владимира Путина. Запечатлели также инаугурацию президента США Дональда Трампа. Искренне верим, что с приходом нового президента нормализуется не только жизнь граждан Украины, но и взаимоотношения наших стран, — отмечает руководство компании.

Серия монет с Владимиром Зеленским получит называние «Слуга народа». Она будет лимитированной — выпустят всего 25 изделий.

Недавно мастера из Златоуста изготовили позолоченный макет собора Парижской Богоматери и собираются передать его в посольство Франции.

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Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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