В Челябинской области выпустят серебряную монету к инаугурации Владимира Зеленского
Златоустовская компания по созданию бизнес-подарков изготовит монету с изображением нового президента Украины Владимира Зеленского. По задумке дизайнеров, изделие станет символом надежды на улучшение отношений России и Украины. Медальная монета будет размером с ладонь и весом в один килограмм. Ее отольют из серебра 925 пробы.
— В нашей компании есть традиция — увековечивать в металле важные события и выдающихся людей истории и современности. Несколько лет назад мы запустили проект, посвященный главам государств. В послужном списке, например, монета с барельефом Владимира Путина. Запечатлели также инаугурацию президента США Дональда Трампа. Искренне верим, что с приходом нового президента нормализуется не только жизнь граждан Украины, но и взаимоотношения наших стран, — отмечает руководство компании.
Серия монет с Владимиром Зеленским получит называние «Слуга народа». Она будет лимитированной — выпустят всего 25 изделий.
Недавно мастера из Златоуста изготовили позолоченный макет собора Парижской Богоматери и собираются передать его в посольство Франции.
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ИСТОЧНИК KP.RU