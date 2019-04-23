2019-04-23T09:23:08+03:00
Экономика

Оплачивайте покупки картой «Мир» и выигрывайте поездку на матчи сборной России по футболу

Челябинвестбанк приглашает своих клиентов принять участие в акции платежной системы «Мир» — официального партнера сборной России по футболу. Участники акции получат шанс выиграть поездки на матчи сборной России по футболу и другие ценные призы
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Кампания будет проходить до 20 октября 2019 г. включительно. Чтобы принять участие, необходимо совершать покупки по карте «Мир» на сумму не менее 300 рублей каждая и регистрировать чеки на промо-странице.

Главный приз — поездка на один из отборочных матчей сборной России по футболу с посещением предматчевой тренировки. Ближайшие игры пройдут 8 июня в Саранске и 11 июня в Нижнем Новгороде. Болельщики также могут получить возможность посетить тренировку национальной сборной в Новогорске.

В рамках кампании будет разыграно 120 билетов на двоих на матчи сборной России. Платежная система «Мир» также подготовила специальные призы для любителей футбола: сертификаты «Спортмастер», промокоды «Яндекс.Такси» и сувениры с автографами игроков сборной. Все участники акции гарантированно получат подарок за 1-й зарегистрированный чек.

К моменту старта продаж билетов на матчи будут анонсированы дополнительные привилегии для держателей карт «Мир».

Заказать карту «Мир» можно в любом офисе Челябинвестбанка, а также на сайте, заполнив заявку.

Подробные условия акции на сайте super.mironline.ru

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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