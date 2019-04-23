Оплачивайте покупки картой «Мир» и выигрывайте поездку на матчи сборной России по футболу
Кампания будет проходить до 20 октября 2019 г. включительно. Чтобы принять участие, необходимо совершать покупки по карте «Мир» на сумму не менее 300 рублей каждая и регистрировать чеки на промо-странице.
Главный приз — поездка на один из отборочных матчей сборной России по футболу с посещением предматчевой тренировки. Ближайшие игры пройдут 8 июня в Саранске и 11 июня в Нижнем Новгороде. Болельщики также могут получить возможность посетить тренировку национальной сборной в Новогорске.
В рамках кампании будет разыграно 120 билетов на двоих на матчи сборной России. Платежная система «Мир» также подготовила специальные призы для любителей футбола: сертификаты «Спортмастер», промокоды «Яндекс.Такси» и сувениры с автографами игроков сборной. Все участники акции гарантированно получат подарок за 1-й зарегистрированный чек.
К моменту старта продаж билетов на матчи будут анонсированы дополнительные привилегии для держателей карт «Мир».
Заказать карту «Мир» можно в любом офисе Челябинвестбанка, а также на сайте, заполнив заявку.
Подробные условия акции на сайте super.mironline.ru
Новости компаний.
ИСТОЧНИК KP.RU