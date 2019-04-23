2019-04-23T11:31:11+03:00
Общество

Скидки до 50%: купоны на развлечения, отдых и красоту в полезной газете «Комсомольская правда»

Покупай свежий выпуск от 23 апреля
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Посещение соляной пещеры, катание на лошадях, уход за лицом и телом, поход в театр — и все это за полцены. Сегодня газета «Комсомольская правда» радует очередным полезным номером. В нем вы также найдете эксклюзивные скидки на автобусные туры, кузовной ремонт авто, посещение ресторана и покупку свадебного или вечернего платья.

А еще в свежем выпуске «Комсомолки» — купон на скидку в 20% на весь ассортимент магазина Sela (при покупке от 2000 рублей).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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