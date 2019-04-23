2019-04-23T15:53:41+03:00
Экономика

«БКС Брокер» информирует о запуске стоп-заявок в приложении «Мой Брокер»

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В середине апреля компания «БКС Брокер» сообщила о запуске новых удобных функций в приложении «Мой брокер».

— «БКС Брокер» ориентируется на потребности клиентов, дополняя и улучшая функционал приложения. Наши новые опции — стоп-лосс и тэйк профит. Они могут завершить сделку автоматически — если динамика цен на бирже неблагоприятна или, наоборот, нужно фиксировать не убытки, а прибыль трейдера. Стоп-заявки можно выставлять даже если торги на бирже по этому инструменту закрыты, — говорит Николай Жмуренко, директор дирекции брокерского электронного бизнеса «БКС Брокер».

На площадке с интуитивным интерфейсом и линейкой доступных продуктов можно торговать как российскими, так и американскими акциями, валютными парами, фьючерсами на сырье и индексы и облигациями. Приложение «Мой Брокер» было представлено в декабре 2015 года и с тех пор набрало серьезный оборот — по данным «БКС Брокер», количество сделок, оформленных в приложении, дошло до 2,7 млн, а оборот уже превысил 800 млрд рублей.

Среди интересных возможностей платформы пользователи выделяют анализ портфеля с точки зрения доходности и сервис «Инвестидеи», в котором представлены инвестиционные идеи от профессионалов рынка.

Около 85% клиентов, оформляющих сделки на Московской бирже через БКС, работают в приложении «Мой брокер».

ИСТОЧНИК KP.RU

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