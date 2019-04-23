2019-04-23T19:37:04+03:00
Происшествия

В Челябинске волонтеры собираются прочесать городской бор в поисках пропавшего школьника

Семиклассник пропал по дороге в гимназию
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: "Легион-СПАС" - поиск пропавших детей ЧелябинскФото: "Легион-СПАС" - поиск пропавших детей Челябинск
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В Челябинске продолжаются поиски 13-летнего Федора Харламова. Последний раз мальчика видели утром 22 апреля. Из дома по улице Чайковского он отправился в гимназию №31. Но до школы так и не доехал. С тех пор его местонахождение неизвестно. Родные Федора обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Поисками подростка занимается полиция и волонтеры. Сегодня участники поискового отряда «Легион-СПАС» объявили сбор добровольцев.

— Объявляется сбор волонтеров на поиск Федора Харламова. Встречаемся в 21:15 перед зданием ЮУРГУ. Форма одежды для городского парка. С собой взять — перекус, вода и репелленты от клещей, — говорится в сообщении на странице «Лигион-СПАСА» в социальной сети.

Мальчик был одет в темно-синюю куртку, темно-синие джинсы, рубашка серая с белым рисунком. На ногах черные кроссовки. С собой Федор взял темно-синий рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Федоре Харламове, просят сообщить в полицию, на «горячую линию» отряда 8 (351) 2777911.

Координатор поисков — Марат Загитов. Телефон: +79085743444

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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