2019-04-24T08:06:32+03:00
Экономика

ВТБ поддерживает целлюлозно-бумажную промышленность в Пермском крае

Проект направлен на реновацию производственных мощностей ПЦБК
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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23 апреля в рамках Национального лесного форума на Пермском целлюлозно-бумажном комбинате (ПЦБК) состоялась презентация новой картоноделательной машины. В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко, генеральный директор ГП «ПЦБК» Александр Сухановский и председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко.

Новая картоноделательная машина построена в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта в Пермском крае «Сила картона». Для его реализации банк предоставил компании более 1 млрд рублей сроком на семь лет. Проект направлен на реновацию производственных мощностей ПЦБК, что позволит увеличить операционную эффективность предприятия в несколько раз.

Губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что во время разработки новой картоноделательной машины предприятие наработало уникальные компетенции, снизило затраты на реализацию проекта и повысило производительность труда:

- Была увеличена производительность труда. Теперь здесь сидят айтишники и технологи, которые управляют этим современным оборудованием. При этом новые рабочие места могут появиться в смежных отраслях. В сфере утилизации отходов, потому что предприятие начнет перерабатывать больший объем макулатуры. Кроме того, ожидается, что благодаря развитию предприятия, рабочие места смогут появиться в сфере лесного производства, так как следующий шаг в планах компании – модернизация второй машины, бумагоделательной, - подчеркнул губернатор.

Фото: пресс-служба Банка

Фото: пресс-служба Банка

- Реализация проекта «Сила картона» является отличным примером нашего эффективного сотрудничества с Правительством края и комбинатом. Общая сумма кредитных средств, предоставленных банком ВТБ Группе предприятий «ПЦБК», составляет 3,75 млрд рублей. Мы намерены укреплять деловые отношения с ГП ПЦБК, я уверен, что финансовая поддержка с нашей стороны будет способствовать его дальнейшему эффективному развитию, – отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

Генеральный директор ГП «ПЦБК» Александр Сухановский добавил:

- За счет модернизации производства мы планируем в 2019 году увеличить выпуск готовой продукции на 30 процентов. Для нас ввод в эксплуатацию новой машины - это повышение степени автоматизации производства картона, рост качества выпускаемой продукции, а также снижение экологической нагрузки. Компания в 1,5 раза увеличит объемы переработки макулатуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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