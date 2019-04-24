2019-04-24T07:24:52+03:00
Дом. Семья

Челябинская львица Лола в Крыму стала многодетной мамой

Молодая хищница не отходит от малышей (видео)
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Сейчас челябинская львица Лола - примерная многодетная мама. Фото: Татьяна Алексагина.Сейчас челябинская львица Лола - примерная многодетная мама. Фото: Татьяна Алексагина.
Изменить размер текста:

Ну, наконец-то в ней проснулся материнский инстинкт. Львица Лола, спасенная челябинским ветврачом Кареном Даллакяном, в крымском сафари-парке «Тайган» обрела прайд и супруга — молодого льва Марселя.

В прошлом году у пары родился первенец — малышка Лилу. Но Лола тогда до материнских чувств не созрела, обязанности свои игнорировала, и Лилу выкормили другие львицы сафари-парка.

Новая весна — новые дети! Олег Зубков, владелец парка львов «Тайган», поделился хорошей новостью: Лола родила трех львят и не отходит от них ни на минуту! Вылизывает плюшевые шкурки малышей, кормит молоком.

— Насколько она добрая и ручная и любит меня, и погладить себя дает, а к малышам не подпускает, и ее можно понять. Хорошая Лола, красавица, — говорит Зубков.

Олег Зубков поздравил Карена Даллакяна: он стал «дедушкой»! Теперь у челябинского зоозащитника четверо четвероногих внучат.

Львятки у Лолы и Марселя шустрые. Не лежат, наевшись, полешками, а карабкаются по материнскому боку. Все в маму. Лола — известная в «Тайгане» леди-автомобилист. Обожает туристов, которые приезжают в сафари на электромобилях. Лола усаживается на сиденье и начинает, урча, ластиться к людям. Сколько радости, адреналина и селфи «Я и львица» увезли туристы из «Тайгана», и не счесть!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Челябинская львица ЛОЛА стала снова МАМОЙ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Столб пламени из трубы завода в Челябинске напугал горожан
В жилой высотке Челябинска загорелась квартира на 13-м этаже
В Челябинске к ребенку, игравшему на замороженной стройке, вызвали реанимацию
«Это похоже на игру «Потеряйся на сутки»: в Челябинске нашли пропавшего ученика 31-го лицея
В Челябинске волонтеры собираются прочесать городской бор в поисках пропавшего школьника
Два южноуральских школьника спасли провалившихся под лед друзей
В челябинской школе провели санобработку: у троих учеников заподозрили туберкулез
«БКС Брокер» информирует о запуске стоп-заявок в приложении «Мой Брокер»
С фасадов жилых домов в Челябинске исчезнут огромные баннеры
Скидки до 50%: купоны на развлечения, отдых и красоту в полезной газете «Комсомольская правда»
Переписчики уточнят адреса всех жителей Челябинской области
В центре Челябинска сова принимала водные процедуры
В трех районах Челябинской области запретили ходить в лес
Пенсионеру из Челябинской области, которого ПФР отказался признать ветераном, выплатят 10 тысяч
Оплачивайте покупки картой «Мир» и выигрывайте поездку на матчи сборной России по футболу
Мигранты заманивали в машину пьяных посетителей ночных клубов Челябинска и грабили
Ученые начнут отслеживать сейсмическую активность на Южном Урале
Жители Южного Урала заметили в небе зеленый метеорит
Вместо клубники за пять тысяч рублей жительница Челябинска получила урожай крапивы
«Сидит, как в деревне, шлепки грязные»: в соцсетях раскритиковали стиль кондукторов Кургана
Максу Фадееву испортили прическу в Кургане
Ребенку зажало голову дверями маршрутки в Челябинске
Житель Челябинска убил жену в магазине в центре города
Молодая пара спасла косулю от разъяренных собак на трассе в Челябинской области
ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в 1,5 раза
В Челябинской области выпустят серебряную монету к инаугурации Владимира Зеленского
ВТБ подводит итоги первого корпоративного стартап-акселератора
Челябинские садоводы должны проверить телевизоры