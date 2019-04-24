Челябинская львица Лола в Крыму стала многодетной мамой

СЕГОДНЯ 07:24 2019-04-24T07:24:52+03:00

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Ну, наконец-то в ней проснулся материнский инстинкт. Львица Лола, спасенная челябинским ветврачом Кареном Даллакяном, в крымском сафари-парке «Тайган» обрела прайд и супруга — молодого льва Марселя.

В прошлом году у пары родился первенец — малышка Лилу. Но Лола тогда до материнских чувств не созрела, обязанности свои игнорировала, и Лилу выкормили другие львицы сафари-парка.

Новая весна — новые дети! Олег Зубков, владелец парка львов «Тайган», поделился хорошей новостью: Лола родила трех львят и не отходит от них ни на минуту! Вылизывает плюшевые шкурки малышей, кормит молоком.

— Насколько она добрая и ручная и любит меня, и погладить себя дает, а к малышам не подпускает, и ее можно понять. Хорошая Лола, красавица, — говорит Зубков.

Олег Зубков поздравил Карена Даллакяна: он стал «дедушкой»! Теперь у челябинского зоозащитника четверо четвероногих внучат.

Львятки у Лолы и Марселя шустрые. Не лежат, наевшись, полешками, а карабкаются по материнскому боку. Все в маму. Лола — известная в «Тайгане» леди-автомобилист. Обожает туристов, которые приезжают в сафари на электромобилях. Лола усаживается на сиденье и начинает, урча, ластиться к людям. Сколько радости, адреналина и селфи «Я и львица» увезли туристы из «Тайгана», и не счесть!

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Челябинская львица ЛОЛА стала снова МАМОЙ.

ИСТОЧНИК KP.RU