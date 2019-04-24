2019-04-24T09:00:32+03:00
Общество

В Челябинске снесут кафе бывшего омбудсмена Севастьянова

Постройки возвели незаконно
Андрей АБРАМОВ
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Кафе Севастьянова незаконно захватило землю. Фото: Андрей АБРАМОВКафе Севастьянова незаконно захватило землю. Фото: Андрей АБРАМОВ
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В Курчатовском районе прокуратура добилась сноса незаконных построек на Краснопольском проспекте. Здесь есть кафе «Бременские музыканты». Принадлежит оно бывшему омбудсмену Челябинской области Алексею Севастьянову.

Часть помещений заведения построили без всяких согласований. Выходит, бизнес самовольно захватил крупный участок земли. Изначально суд постановил убрать только часть построек. Но прокуратура обжаловала решение и добилась полного сноса.

— На ответчика возложена обязанность снести все самовольно возведенные капитальные и некапитальные строения, освободить самовольно занятые земельные участки и передать администрации города, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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