В Магнитогорске 10-летний школьник умер, отравившись газом для заправки зажигалок
Трагедия произошло вечером 23 апреля. По предварительной информации школьник сам купил на Центральном рынке баллончик с бытовым газом. Вдохнув вредные пары, четвероклассник потерял сознание.
Мать и отчим обнаружили бездыханного сына недалеко от рынка. Сначала они пытались самостоятельно привести его в чувство, но мальчик так и не очнулся. В больницу они привезли уже мертвого ребенка.
— При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, подросток потерял сознание после вдыхания паров газа из баллончика», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.
СПРАВКА «КП»
Газ, содержащийся в газовых баллончиках для зарядки зажигалок, вызывает асфиксию. Смерть наступает от «вытеснения» кислорода из вдыхаемого воздуха. Быстро развивается острая сердечная и дыхательная недостаточность, а также отравление.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU