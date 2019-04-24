Единый День недвижимости и ипотеки от Сбербанка пройдет в Челябинске и пяти городах области

СЕГОДНЯ 15:25 2019-04-24T15:25:18+03:00

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Завтра, 25 апреля, в Челябинске и пяти городах области пройдет Единый «День недвижимости и ипотеки» от Сбербанка и агентств недвижимости

Жители Челябинска, Копейска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и Озерскамогут посетить специальное мероприятие по вопросам покупки-продажи недвижимости

с помощью кредита и за счет собственных средств. Единый «День недвижимости и ипотеки» пройдет в четверг, 25 апреля, с 14.00 до 19.00 в Центрах ипотечного кредитования Сбербанка.

На мероприятии можно будет выбрать подходящую программу по ипотеке, ознакомиться с более 100 объектами недвижимости от агентств недвижимости, а также узнать про сервисы «Электронная регистрация» и сервис безопасного расчета между покупателем и продавцом. С помощью этих сервисов можно получить скидку при уплате процентов по кредиту и упросить процесс оформления права собственности на новую квартиру или дом.

Мероприятие может быть интересно и тем южноуральцам, которые планирует покупку недвижимости без кредита. Сбербанк предлагает таким клиентам дополнительные сервисы, разработанные специально для некредитных сделок.

Ждем вас 25 апреля с 14.00 до 19.00 по следующим адресам:

г.Челябинск: ул. Труда, 160 и ул.Дзержинского, 93а

г.Копейск, пр.Коммунистический, 14а

г.Златоуст, ул. Мира, д.22

г.Магнитогорск, пр.Ленина, 74а

г.Миасс, ул.Романенко, 50а

г.Озерск, ул.Луначарского, 17а

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU