2019-04-24T16:09:13+03:00
Общество

Ко Дню Победы здание Теплотеха избавили от незаконной рекламы

На доме останется только орден
Андрей АБРАМОВ
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На здании Теплотехнического института остался лишь Орден Победы. Фото: пресс-служба администрации ЧелябинскаНа здании Теплотехнического института остался лишь Орден Победы. Фото: пресс-служба администрации Челябинска
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Здание Теплотехнического института в центре Челябинске зачистили от незаконной рекламы. Просьбу навести порядок градоначальнику Владимиру Елистратову высказали ветераны, которые считали, что незаконная реклама не может соседствовать с одним из главных символов Победы.

24 апреля, с фасада здания Теплотехнического института исчезла вся незаконная реклама.

— Знаменательное место не только для ветеранов, но и для всех челябинцев. Демонтировано десять вывесок и конструкций. Отрадно, что успели все сделать к 9 Мая, чтобы люди в полной мере насладились красотой Ордена Победы, — рассказал депутат челябинской гордумы Александр Галкин.

К Саммитам ШОС и БРИКС нужно убрать незаконную рекламу с гостевых маршрутов, в целом принятому дизайн-коду не соответствует свыше 7 000 конструкций.

— Все больше предпринимателей самостоятельно приводят рекламные конструкции в порядок. Поэтому принудительное снятие — это уже крайняя мера. С осени прошлого года службой было убрано 360 вывесок. Для ускорения этой важной работы выделено порядка 30 млн рублей на приобретение дополнительной техники для демонтажа, предстоит избавиться еще от нескольких тысяч рекламных конструкций, а также разных киосков, стоянок, размещенных без разрешения, — добавил Александр Галкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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