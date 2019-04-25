В Магнитогорске ищут отца мальчика, отравившегося газом для зажигалки
В группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК 24 апреля появилось сообщение о том, что скоро состоятся похороны 10-летнего школьника. И тут же еще одно сообщение: разыскивают папу это мальчика. Напомним, ребенок умер, отравившись газом для заправки зажигалок. Его тело нашли на улице мать с отчимом.
Трагедия произошла вечером 23 апреля. По предварительной информации школьник купил на Центральном рынке баллончик с бытовым газом. Вдохнув вредные пары, он потерял сознание.
Увидев пост, в котором разыскивают отца мальчика, пользователи соцсети вспомнили этого ребенка. В январе он сам искал папу. Мужчина снимал квартиру в доме, где от взрыва бытового газа рухнул подъезд.
— Папа, если читаешь этот пост, позвони. А то я даже не сплю, — написал мальчишка 1 января и оставил свой номер телефона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU