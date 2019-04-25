В Магнитогорске ищут отца мальчика, отравившегося газом для зажигалки

СЕГОДНЯ 04:33 2019-04-25T04:33:39+03:00

Погибшему мальчишке было всего 10 лет. Фото: группа «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Еще несколько месяцев назад ребенок сам искал папу

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В группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК 24 апреля появилось сообщение о том, что скоро состоятся похороны 10-летнего школьника. И тут же еще одно сообщение: разыскивают папу это мальчика. Напомним, ребенок умер, отравившись газом для заправки зажигалок. Его тело нашли на улице мать с отчимом.

Трагедия произошла вечером 23 апреля. По предварительной информации школьник купил на Центральном рынке баллончик с бытовым газом. Вдохнув вредные пары, он потерял сознание.

Увидев пост, в котором разыскивают отца мальчика, пользователи соцсети вспомнили этого ребенка. В январе он сам искал папу. Мужчина снимал квартиру в доме, где от взрыва бытового газа рухнул подъезд.

— Папа, если читаешь этот пост, позвони. А то я даже не сплю, — написал мальчишка 1 января и оставил свой номер телефона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU