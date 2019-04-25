Очистные сооружения Челябинска могут выйти из строя
Городской водоканал жалуется на то, что различные предприятия все чаще сливают в канализацию нефтепродукты, жирную воду и даже сбрасывают ветошь, сообщает пресс-служба МУП «ПОВВ».
Скорее всего, слив нефтепродуктов идет с автомоек и автомастерских. Большое количество жира, видимо, приплывает из общепита и с мясоперерабатывающих комбинатов. Из-за этих включений все чаще случаются локальные аварии на коллекторах. Однако это не самое страшное. Химия и жиры негативно влияют на биологический ил, который чистит воду. Такое воздействие может обернуться экологической катастрофой.
— Процесс очистки в Челябинске, Копейске, Коркино происходит при контакте сточных вод с оптимальным количеством микроорганизмов активного ила, который населен бактериями и простейшими многоклеточными организмами. При попадании повышенного содержания жиров и нефтепродуктов биологический ил погибает, — говорит начальник санитарно-лабораторной службы МУП «ПОВВ» Валентина Аксенова.
Предпринимателей просят строго следовать букве закона и не сливать запрещенные вещества в канализацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU