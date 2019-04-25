Очистные сооружения Челябинска могут выйти из строя

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-25T10:36:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Городской водоканал жалуется на то, что различные предприятия все чаще сливают в канализацию нефтепродукты, жирную воду и даже сбрасывают ветошь, сообщает пресс-служба МУП «ПОВВ».

Скорее всего, слив нефтепродуктов идет с автомоек и автомастерских. Большое количество жира, видимо, приплывает из общепита и с мясоперерабатывающих комбинатов. Из-за этих включений все чаще случаются локальные аварии на коллекторах. Однако это не самое страшное. Химия и жиры негативно влияют на биологический ил, который чистит воду. Такое воздействие может обернуться экологической катастрофой.

— Процесс очистки в Челябинске, Копейске, Коркино происходит при контакте сточных вод с оптимальным количеством микроорганизмов активного ила, который населен бактериями и простейшими многоклеточными организмами. При попадании повышенного содержания жиров и нефтепродуктов биологический ил погибает, — говорит начальник санитарно-лабораторной службы МУП «ПОВВ» Валентина Аксенова.

Предпринимателей просят строго следовать букве закона и не сливать запрещенные вещества в канализацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU