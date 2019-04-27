На Южном Урале пенсионерка сломала ногу в трамвае
Жительница Магнитогорска покалечилась в вагоне общественного транспорта. Инцидент произошел на проспекте Карла Маркса напротив дома 158/1.
Пожилая пассажирка упала во время резкой остановки трамвая и сломала ногу. Пострадавшую с места происшествия увезли на «скорой».
— Водителю трамвая пришлось применить экстренное торможение, чтобы избежать ДТП. Помеху в движении состава создал автомобиль «Фольксваген Поло». Иномарка заехала на рельсы при повороте налево, — сообщает отдел пропаганды ОГИБДД УМВД России по Магнитогорску.
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ИСТОЧНИК KP.RU