На Южном Урале пенсионерка сломала ногу в трамвае

СЕГОДНЯ 19:53 2019-04-27T19:53:00+03:00

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Жительница Магнитогорска покалечилась в вагоне общественного транспорта. Инцидент произошел на проспекте Карла Маркса напротив дома 158/1.

Пожилая пассажирка упала во время резкой остановки трамвая и сломала ногу. Пострадавшую с места происшествия увезли на «скорой».

— Водителю трамвая пришлось применить экстренное торможение, чтобы избежать ДТП. Помеху в движении состава создал автомобиль «Фольксваген Поло». Иномарка заехала на рельсы при повороте налево, — сообщает отдел пропаганды ОГИБДД УМВД России по Магнитогорску.

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ИСТОЧНИК KP.RU