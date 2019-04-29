«БКС Брокер» и «Яндекс.Деньги»: доступ частным инвесторам открыт

СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-29T14:10:19+03:00

В приложении «Яндекс.Деньги» теперь можно начинать инвестировать в ценные бумаги, оформив брокерский счет при помощи планшета или смартфона

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Услуга — результат совместного проекта с «БКС Брокер», инвестиционная платформа которого и легла в основу нового сервиса.

Счет открывается бесплатно и дистанционно — в мобильном приложении, посещения офиса не требуется. Там же, в приложении пользователь может без комиссии перевести деньги на брокерский счет или обратно — на текущий. Минимальной стартовой суммы для инвестиций нет, комиссия за услугу составит 0,3 процента от суммы сделки (но не меньше 99 руб.).

По информации «БКС Брокер», чаще и охотнее клиенты вкладываются в акции надежных мировых компаний со стабильными показателями доходности. Это «Газпром», «Сбербанк», Apple, Visa, Microsoft и многие другие. Также инвесторам интересны зарубежные валюты.

— Привлекательность рынка растет и государство этому способствует: внедряет меры по развитию и совершенствует механизмы защиты инвестора», — говорит заместитель руководителя департамента по работе с онлайн партнерами «БКС Брокер» Ольга Гарланд.

Ранее «БКС Брокер» успешно реализовал подобные проекты с «Тинькофф Банк», QIWI и «РБК».

ИСТОЧНИК KP.RU