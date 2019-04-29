Клиенты Челябинвестбанка выиграют путешествие и много призов

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-29T14:30:43+03:00

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Клиенты Челябинвестбанка могут выиграть сертификат на путешествие на 150 тысяч рублей и множество других подарков, оплачивая с 29 апреля по 30 июня 2019 года ежедневные покупки картой Visa Челябинвестбанка и участвуя в еженедельных розыгрышах. Каждую неделю будут разыгрываться по 15 подарков: 5 фитнес-браслетов, 5 беспроводных наушников и 5 беспроводных колонок.

Для того чтобы стать участником розыгрыша, надо, во-первых, зарегистрироваться по телефону (351) 268-00-88 или на сайте visa-tour.chelinvest.ru. Во-вторых, по карте Visa Челябинвестбанка надо совершать не менее 5 покупок в неделю от 300 рублей каждая. Чем больше покупок, тем больше шансов выиграть призы!* Розыгрыш главного приза состоится 3 июля 2019 г.**

Полные условия акции — на сайте visa-tour.chelinvest.ru.

Карту Visa можно заказать онлайн на сайте Челябинвестбанка, на сайте акции visa-tour.chelinvest.ru, а также в любом офисе Челябинвестбанка.

*Каждая дополнительная серия из 5 покупок в неделю (на сумму не менее 300 рублей каждая) увеличивает шансы на получение приза.

**Главный приз в виде сертификата на сумму 150 000 рублей выдается после удержания НДФЛ. Главный приз может выиграть любой участник акции, совершивший за одну неделю не менее 5 покупок на сумму от 300 рублей каждая. Сертификат действует для оплаты услуг турагентства. Сертификатом можно оплатить до 100% стоимости тура.

Призы не обмениваются на денежный эквивалент. В акции не участвуют карты Visa Business. Один участник может выиграть не более одного ценного приза в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU