СК и прокуратура начали проверку после пожара в храме на Южном Урале, где пострадали дети

СЕГОДНЯ 16:21 2019-04-29T16:30:05+03:00

Во время пожара в церкви пострадали шесть детей. Фото: «Саткинский рабочий»

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ЧП в храме Спиридона Тримифунтского, что в поселке Межевой, заинтересовались прокуратура и следственный комитет. Сегодня, 29 апреля, здесь вспыхнул пожар. В это время в церкви на экскурсии были первоклассники. Школьники находились на колокольне, и им пришлось спускаться вниз через задымленное помещение. Ребята успели серьезно надышаться дымом.

— Сейчас шестеро детей находятся в больнице с острым отравлением угарным газом. Медики оценивают их состояние как стабильное. Проводится проверка соблюдения закона об охране здоровья детей при организации экскурсии. Кроме того, будет проверено соблюдение пожарной безопасности в храме, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют дознаватели МЧС.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/706000" frameborder="0"></iframe> В Челябинской области сгорела церковь во время экскурсии для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU