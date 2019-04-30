В Челябинске пятиклассник пропал на трое суток

СЕГОДНЯ 04:36 2019-04-30T04:36:09+03:00

Его нашли там же, где и потерявшегося на днях ученика 31-го лицея

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26 апреля в пабликах Челябинска во «Вконтакте» появилась информация о том, что пропал школьник в кадетской форме. 11-летний мальчик из Ленинского района ушел в школу №108, но после нее домой не вернулся. Мобильный телефон отключил. Родители написали заявление в полицию и распространили фото в соцсетях.

Предполагали, что ребенок мог уехать в Копейск. Потом появилась информация от очевидцев, что мальчик гуляет в центре Челябинска.

— Живой! — выдохнули родители и пользователи соцсети.

В понедельник, 29 апреля, ребенка нашли. Помогли ориентировки во «ВКонтакте». Охранник ТРК «Родник» с первого этажа узнал в одном из маленьких посетителей мальчика с фото. Об этом в группе «Вконтакте» написали родные потеряшки. Но где был ребенок все эти трое суток, и почему сбежал из дома, рассказывать не стали.

— Не кажется ли вам странным, что второго мальчика находят в этом ТРК? — написала в комментариях к посту о ребенке Марина Мухина.

Речь идет о семикласснике из 31-го лицея, которого искали на прошлой неделе. Мама подростка подозревает, что его могли затянуть в опасную игру «Потеряйся на сутки». Напомним, полиция Челябинска не подтвердила эту версию. Однако, пользователи соцсети все равно в нее верят. И когда появилась информация о пропаже школьника из Ленинского района, в ВК снова всплыло название этой игры.

— Сейчас появилась игра, смысл которой — спрятаться на сутки так, чтобы никто не нашел. Может, мальчик в нее попал? У дочери, конечно, интернета больше нет, и телефон мы отобрали, — написала в группе «Подслушано Копейск» Дарина Сергеевна.

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ИСТОЧНИК KP.RU