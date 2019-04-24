2019-04-24T06:27:42+03:00
Общество

«Это похоже на игру «Потеряйся на сутки»: в Челябинске нашли пропавшего ученика 31-го лицея

Родители рассказали, где он был
Ирина КАРЕЛИНА
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Семиклассник нашелся! Фото: соцсетиСемиклассник нашелся! Фото: соцсети
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Полтора дня челябинцы искали семиклассника. Напомним, 22 апреля он не доехал утром в школу, пропал. Телефона у паренька с собой не было.

— Ладно бы оболтус, но ведь ученик 31 лицея! — писали в соцсети переживающие горожане.

В понедельник, 23 апреля, был объявлен сбор волонтеров для поисков подростка. К счастью, они увенчались успехом.

— Мальчик найден. Отбой. Всем спасибо, — написал ближе к полуночи координатор поисков Марат Загитов в группе «Легион-СПАС».

Волонтеры обнаружили пропавшего школьника возле ТРК «Родник». С мальчиком все в порядке. Но пользователи соцсети просили подробности. Родители не стали скрывать, ведь столько людей помогали искать их сына.

— Федор нашелся уставший. Сам объяснил следующее: сел на маршрутку, когда поехал домой. Уснул в ней, проснулся, вышел на незнакомой остановке, в незнакомой местности, ходил, искал дорогу домой. Уснул на лавочке, проснулся утром, как говорит, на северо-западе. Пошел предположительно в сторону дома. Но, когда уже вечером оказался в знакомой местности, домой не пошел, ходил в районе Мелькомбината, Родника и улицы Труда, где и был найден. Боюсь, что это очень похоже на игру «потеряйся на 24 часа». Еще раз огромное спасибо полиции, волонтерским организациям, такому огромному количеству отзывчивых, искренних людей! — рассказала мама мальчика Наталья Харламова.

СПРАВКА «КП»

«Потеряйся на сутки» — набирающий популярность у подростков флешмоб. Задание детям приходит по Интернету от неизвестных людей. Правила такие: убежать из дома, отключить телефон, не есть и не пить 24 часа.

В некоторых источниках пишут, что «забаву» несколько лет назад придумали блогеры, которые прятались в крупных ТРК и снимали это на видео. Но не исключено, что в случае с подростками за прятками может скрываться «Синий кит». Это нашумевшая игра-страшилка, цель которой — довести ребенка до самоубийства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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