На Южном Урале возросло число детей, пострадавших на пожаре в деревянном храме

СЕГОДНЯ 07:20 2019-04-30T07:25:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 29 апреля в больницу города Сатки поступил еще один ребенок с признаками отравления угарным газом.

— Это девочка. Ее состояние нетяжелое. Есть жалобы на боль в горле и осиплость голоса. Пациентка госпитализирована в детское отделение саткинской больницы, -рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее сообщалось, что во время пожара в поселке Межевой пострадало шесть детей — четыре девочки и два мальчика 6-7 лет. Ребята пришли на экскурсию с педагогом и поднялись на колокольню. В это время на нижнем уровне началось возгорание. По предварительным данным от электронагревательного котла загорелась кровля. Детям пришлось спускаться через задымленные помещения.

— Медики оценивают состояние детей как стабильное. По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU