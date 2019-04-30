На Южном Урале возросло число детей, пострадавших на пожаре в деревянном храме
Вечером 29 апреля в больницу города Сатки поступил еще один ребенок с признаками отравления угарным газом.
— Это девочка. Ее состояние нетяжелое. Есть жалобы на боль в горле и осиплость голоса. Пациентка госпитализирована в детское отделение саткинской больницы, -рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее сообщалось, что во время пожара в поселке Межевой пострадало шесть детей — четыре девочки и два мальчика 6-7 лет. Ребята пришли на экскурсию с педагогом и поднялись на колокольню. В это время на нижнем уровне началось возгорание. По предварительным данным от электронагревательного котла загорелась кровля. Детям пришлось спускаться через задымленные помещения.
— Медики оценивают состояние детей как стабильное. По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU