2019-04-30T07:25:40+03:00
Происшествия

На Южном Урале возросло число детей, пострадавших на пожаре в деревянном храме

По факту ЧП следственный комитет организовал проверку
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: "Саткинский рабочий"Фото: "Саткинский рабочий"
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Вечером 29 апреля в больницу города Сатки поступил еще один ребенок с признаками отравления угарным газом.

— Это девочка. Ее состояние нетяжелое. Есть жалобы на боль в горле и осиплость голоса. Пациентка госпитализирована в детское отделение саткинской больницы, -рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее сообщалось, что во время пожара в поселке Межевой пострадало шесть детей — четыре девочки и два мальчика 6-7 лет. Ребята пришли на экскурсию с педагогом и поднялись на колокольню. В это время на нижнем уровне началось возгорание. По предварительным данным от электронагревательного котла загорелась кровля. Детям пришлось спускаться через задымленные помещения.

— Медики оценивают состояние детей как стабильное. По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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