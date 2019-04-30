2019-04-30T09:15:59+03:00
Общество

Дело виновника ДТП, в котором погибли священник и его дочь под Челябинском, направлено в суд

Мужчине грозит семилетнее заключение
Лидия ПЕСКОВА
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Погибший священник служил в селе Миасское. Фото: Челябинская епархия.Погибший священник служил в селе Миасское. Фото: Челябинская епархия.
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Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли священник и его дочь, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— По версии следствия, утром 26 февраля 21-летний житель Копейска поехал в Курган на автомобиле AUDI A4. На автодороге «Иртыш» он отвлекся от управления автомобилем, потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с идущим навстречу РЕНО ДАСТЕР. От удара РЕНО потерял управление и врезался в автопоезд, — рассказывают в пресс-службе.

В РЕНО находились два человека — священник из села Миасское Кирилл Шаламов и его 16-летняя дочь Ксения. Оба они погибли на месте.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в Копейский городской суд. Виновнику ДТП грозит семилетнее заключение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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