Дело виновника ДТП, в котором погибли священник и его дочь под Челябинском, направлено в суд
Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли священник и его дочь, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
— По версии следствия, утром 26 февраля 21-летний житель Копейска поехал в Курган на автомобиле AUDI A4. На автодороге «Иртыш» он отвлекся от управления автомобилем, потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с идущим навстречу РЕНО ДАСТЕР. От удара РЕНО потерял управление и врезался в автопоезд, — рассказывают в пресс-службе.
В РЕНО находились два человека — священник из села Миасское Кирилл Шаламов и его 16-летняя дочь Ксения. Оба они погибли на месте.
Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в Копейский городской суд. Виновнику ДТП грозит семилетнее заключение.
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ИСТОЧНИК KP.RU