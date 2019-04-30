Какой будет погода на майские праздники 2019 в Челябинске

СЕГОДНЯ 13:27 2019-04-30T13:27:53+03:00

В День весны и труда будет тепло и солнечно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Самая короткая рабочая неделя заканчивается — впереди пять выходных! Одни запланировали махнуть на шашлыки, другие — в сад, на грядки. Главное, чтобы погода не сорвала планы.

Вот такой прогноз на выходные дает Челябинский гидрометеоцентр:

1 мая, среда: +9,+11, без осадков, солнечно;

2 мая, четверг: +13,+15, тоже без осадков;

3 мая, пятница: +16,+18, местами небольшой дождь, днем ветер 12-17 м/с;

4 мая, суббота + 22, дождь;

5 мая, воскресенье до + 25, солнечно, без осадков.

Ночные температуры будут от -6 до +9 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU