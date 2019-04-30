2019-04-30T13:27:53+03:00
Общество

Какой будет погода на майские праздники 2019 в Челябинске

Прогноз на предстоящие длинные выходные
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
В День весны и труда будет тепло и солнечно.В День весны и труда будет тепло и солнечно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Самая короткая рабочая неделя заканчивается — впереди пять выходных! Одни запланировали махнуть на шашлыки, другие — в сад, на грядки. Главное, чтобы погода не сорвала планы.

Вот такой прогноз на выходные дает Челябинский гидрометеоцентр:

1 мая, среда: +9,+11, без осадков, солнечно;

2 мая, четверг: +13,+15, тоже без осадков;

3 мая, пятница: +16,+18, местами небольшой дождь, днем ветер 12-17 м/с;

4 мая, суббота + 22, дождь;

5 мая, воскресенье до + 25, солнечно, без осадков.

Ночные температуры будут от -6 до +9 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода на май 2019 в Челябинске: когда ждать жару в городе

Мы узнали, какой будет погода на май 2019 в Челябинске (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов попрощался с болельщиками в Инстаграм
Ко Дню Победы южноуральские ветераны получат именные поздравления от президента
Дело виновника ДТП, в котором погибли священник и его дочь под Челябинском, направлено в суд
На трассе Челябинск-Курган опрокинулся грузовик со свежим хлебом
На Южном Урале возросло число детей, пострадавших на пожаре в деревянном храме
Челябинский депутат сам себе выписал благодарность «за огромный вклад» в детский спорт
На улице в Челябинской области нашли дорогую собаку с разноцветными глазами
«Обзывал женщин баранами»: водитель маршрутки довел до слез пассажирку в Челябинской области
Мошенники шантажируют девушек Челябинской области неприличной группой «ВКонтатке»
В Челябинске пятиклассник пропал на трое суток
Где перекроют движение на 1 мая в Челябинске
Собака умерла от бешенства в приюте на Южном Урале
В Челябинской области посадили 70-летнего рецидивиста за сбыт наркотиков
СК и прокуратура начали проверку после пожара в храме на Южном Урале, где пострадали дети
В челябинском зоопарке тяжело болеет львица Виктория
В Челябинске стало больше погибших в дорожных авариях
В Челябинске кладбища обработали от клещей
Клиенты Челябинвестбанка выиграют путешествие и много призов
Челябинцев приглашают заявить о ремонте своих дворов
Станислав Мошаров переизбран Президентом Союза российских городов
«БКС Брокер» и «Яндекс.Деньги»: доступ частным инвесторам открыт
Житель Челябинской области пойдет под суд за избиение главы поселения
Названа дата последнего сеанса катания в челябинской «Уральской молнии»
Врио губернатора Алексей Текслер утвердил новую структуру правительства Челябинской области
Названа причина апрельского коммунального ЧП на Северо-Западе Челябинска
Двое жителей Челябинска украли с заправки 7 тысяч литров бензина