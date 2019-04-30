Какой будет погода на майские праздники 2019 в Челябинске
Самая короткая рабочая неделя заканчивается — впереди пять выходных! Одни запланировали махнуть на шашлыки, другие — в сад, на грядки. Главное, чтобы погода не сорвала планы.
Вот такой прогноз на выходные дает Челябинский гидрометеоцентр:
1 мая, среда: +9,+11, без осадков, солнечно;
2 мая, четверг: +13,+15, тоже без осадков;
3 мая, пятница: +16,+18, местами небольшой дождь, днем ветер 12-17 м/с;
4 мая, суббота + 22, дождь;
5 мая, воскресенье до + 25, солнечно, без осадков.
Ночные температуры будут от -6 до +9 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU