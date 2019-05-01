Жарить шашлыки в лесу запретили в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-01T10:37:22+03:00

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Противопожарный режим ввели в Челябинской области. Это означает, что разводить в лесу, садах, городах и селах костры запрещено. Это же касается костровищ под шашлыки.

— В последней декаде апреля тут и там горела трава, нередко переходя в лесные массивы. Пожарно-спасательные подразделения работали в авральном режиме. Наиболее сложное положение дел в эти дни складывалось в южных и юго-восточных районах региона. С понижением температуры воздуха и выпавшими осадками градус напряжения спал, но уже совсем скоро теплая погода вернется, а вместе с ней и пожары, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

К нарушителям сейчас активно применяются меры административного воздействия. Более 150 человек уже латают бреши в семейном бюджете. Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, влекут штраф на граждан в размере до 4 000 рублей, на должностных лиц — до 30 000 рублей; на юридических лиц до 400 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU