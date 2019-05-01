«Трактор» покинули 14 игроков

СЕГОДНЯ 11:51 2019-05-01T11:51:11+03:00

У них закончились контракты и большинству не предложили новый

Изменить размер текста: A A

Хоть ХК «Трактор» давно уже вылетел из плей-офф КХЛ, контракты у игроков закончились только 30 апреля. Клуб не стал продлевать контракты со многими спортсменами. Команду покинули 14 игроков.

Защитники:

Александр Шинин;

Алексей Петров;

Никита Никитин;

Никита Хлыстов;

Григорий Желдаков;

Евгений Рясенский.

Форварды:

Александр Бергстрем;

Данил Губарев;

Рихард Гюнг;

Егор Дугин;

Семен Кокуев;

Александр Рыбаков;

Райан Стоа;

Йонас Энлунд.

— Хоккейный клуб «Трактор» благодарит игроков за работу и желает удачи в дальнейшей карьере! — сообщает пресс-служба команды.

Отдельно обсуждают уход Виталия Кравцова. Перспективного игрока уговаривали остаться. Но ему сделали предложение в NHL.

— Есть сожаление, что такой талантливый и перспективный игрок уезжает за океан. Клуб приложил все усилия, чтобы оставить своего воспитанника. Виталию сделано квалификационное предложение, но он выбрал НХЛ, и мы с уважением относимся к его решению. И руководство клуба, и болельщики будут следить за карьерой Виталия, вместе радоваться его успехам. Благодарим его за отличную яркую игру в «Тракторе», желаем удачи, — сказал генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU