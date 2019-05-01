«Трактор» покинули 14 игроков
Хоть ХК «Трактор» давно уже вылетел из плей-офф КХЛ, контракты у игроков закончились только 30 апреля. Клуб не стал продлевать контракты со многими спортсменами. Команду покинули 14 игроков.
Защитники:
Александр Шинин;
Алексей Петров;
Никита Никитин;
Никита Хлыстов;
Григорий Желдаков;
Евгений Рясенский.
Форварды:
Александр Бергстрем;
Данил Губарев;
Рихард Гюнг;
Егор Дугин;
Семен Кокуев;
Александр Рыбаков;
Райан Стоа;
Йонас Энлунд.
— Хоккейный клуб «Трактор» благодарит игроков за работу и желает удачи в дальнейшей карьере! — сообщает пресс-служба команды.
Отдельно обсуждают уход Виталия Кравцова. Перспективного игрока уговаривали остаться. Но ему сделали предложение в NHL.
— Есть сожаление, что такой талантливый и перспективный игрок уезжает за океан. Клуб приложил все усилия, чтобы оставить своего воспитанника. Виталию сделано квалификационное предложение, но он выбрал НХЛ, и мы с уважением относимся к его решению. И руководство клуба, и болельщики будут следить за карьерой Виталия, вместе радоваться его успехам. Благодарим его за отличную яркую игру в «Тракторе», желаем удачи, — сказал генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.
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ИСТОЧНИК KP.RU