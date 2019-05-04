Расчленивший женщину дед задержан в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:49 2019-05-04T07:49:37+03:00

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Днем в пятницу, 3 мая, на улице Магнитогорской в Челябинске прохожие нашли женские ноги. К вечеру того же дня подозреваемый в убийстве был задержан, сообщает Следственный комитет.

— На месте находки работала следственно-оперативная группа. Сотрудникам следственного комитета и оперативным работникам полиции удалось вычислить квартиру, где могла погибнуть женщина. На балконе квартиры, и правда, нашли верхнюю часть тела, — говорит руководитель следственного отдела по Ленинскому району Константин Правосудов.

Подозреваемый задержан. Это владелец квартиры, 70-летний мужчина. Устанавливаются мотивы жуткого преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU